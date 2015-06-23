السعودية: الوضع فى سوريا يمثل أكبر مأساة إنسانية يشهدها القرن

أكد سفير السعودية ومندوبها الدائم فى الأمم المتحدة فى جنيف فيصل بن حسن طراد اليوم فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أن الوضع فى سوريا يمثل أكبر مأساة إنسانية يشهدها هذا القرن ، "ويسجل التاريخ فى صفحاته السوداء استمرار تخاذل المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته والتدخل لإنقاذ هذا الشعب المكلوم".

وقال طراد فى كلمته، التى نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء أن "التاريخ علّمنا أنه كلما طال أمد الصراع الداخلى المسلح، كلما زاد تمادى النظام السورى فى وحشيته وجرائمه، ويصاحب ذلك انتشار جماعات التطرف والإرهاب التى وجدت فى الأرض السورية مرتعًا خصبًا لها".

وأوضح أن "النظام السورى عمد إلى عسكرة الثورة وقمع المظاهرات السلمية بوحشية وممارسة سياسات الحصار والتجويع والقتل بهدف دفع الثورة السورية إلى حاضنة الجماعات الإرهابية وتبرير سلوكه الهمجى بوصفه حربًا على الإرهاب".

وأشار إلى أن "ما استمع إليه اليوم مجلس حقوق الإنسان من قبل بعثة تقصى الحقائق عن تطورات انتهاكات حقوق الإنسان يؤكد استمرارها بل تزايدها بشكل مرعب من قبل هذا النظام الذى فقد كل شرعيته".

وقال أن عدد القتلى جراء الحرب فى سورية وصل إلى 250 ألف شخص وأصبح هناك نحو 12.2 مليون نسمة من بين سكان البلاد البالغ عددهم حوالى 23 مليونًا يحتاجون للمساعدات الإنسانية, من بينهم خمسة ملايين طفل, وأكثر من أربعة ملايين لاجئ فى الدول المجاورة.

وأكد أن المملكة كانت وما زالت داعمة للمعارضة السورية المعتدلة الممثلة بالائتلاف السورى، مشددًا على أن أى إمكانية للتسوية السياسية ينبغى ألا يكون لبشار الأسد "الفاقد للشرعية" أى دور سياسى فيها وبأى شكل من الأشكال.

وبيّن أن إعلان مؤتمر (جنيف 1-) يوفر أفق الحل المؤدى إلى انتقال سلمى للسلطة بما يحافظ على مؤسسات الدولة، منتقدًا "استمرار التدخل الإيرانى فى شؤون المنطقة ودعمه للنظام السورى ولوجود القوات والميليشيات الأجنبية على الأراضى السورية وعلى رأسها مليشيات حزب الله".

وطالب سفير المملكة ومندوبها الدائم فى الأمم المتحدة فى جنيف فى ختام كلمته بضرورة معاقبة "مجرمى الحرب" فى سورية وتقديمهم للمحكمة الجنائية.

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