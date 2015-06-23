مشاجرة بالأيدى بين مؤيدى أحمد موسى ومعارضيه داخل محكمة العباسية

نشبت منذ قليل، مشاجرة بالأيدى بين عدد من أنصار الإعلامى أحمد موسى، وعدد من المحامين المعارضين لمواقفه السياسية، حيث قامت إحدى النساء المؤيدات لأحمد موسى بالاعتداء على محامٍ بالضرب والسب والقذف بألفاظ نابية.

وقام عدد من النساء المؤيدات لموسى بخلع روب المحامى داخل ساحة المحكمة، الأمر الذى أدى إلى اعتراض المحامين الذين قاموا برد الإعتداء الذى وقع عليهم، بإبلاغ الأمن المكلف بتأمين المحكمة بعد أن أصيب المحامى بحالة غضب هيستيرية جراء ما حدث له، حيث أكد أنه لن يقوم بالاعتداء على امرأة.

فى الوقت ذاته، قامت قوات الأمن باصطحاب المرأة إلى غرفة رئيس حرس المحكمة، وجار حالياَ استجوابها حول الواقعة.

بالفيديو.. مصطفى بكرى:أحمد موسى لن يعتذر لأحد.. وقضيته هى قضية وطن بأكمله

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