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من المران – محاضرة من مدرب حراس الأهلي لسعد سمير وصبحي وتريزيجيه

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من المران – محاضرة من مدرب حراس الأهلي لسعد سمير وصبحي وتريزيجيه من المران – محاضرة من مدرب حراس الأهلي لسعد سمير وصبحي وتريزيجيه

خلال مران الأهلي استعدادا لبتروجيت في الدوري المصري اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى مع بعض اللاعبين لمنحهم بعض التفاصيل عن كيف تصبح حارسا للمرمى.

في البداية اجتمع طارق سليمان لعشر دقائق مع سعد سمير للتحدث إليه في كيفية التحرك كحارس للمرمى.

ثم انضم لحلقة النقاش رمضان صبحي ومحمود حسن "تريزيجيه".

اهتم اللاعبون بالسؤال عن بعض تفاصيل التعامل مع الكرات كحارس للمرمى، وظل طارق سليمان يوضح لهم الأمر لفترة.

جدير بالذكر أن الظروف اضطرت الأهلي في فترة ما إلى الاعتماد على شادي محمد كحارس للمرمى أمام المقاولون العرب في نهائي كأس .

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