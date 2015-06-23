فضول طفلك دليل على ذكائه وعليك استغلال تلك العادة

- عادة الفضول لدى الأطفال

تربية الأطفال ليست بالأمر الهين، فهى تتطلب قدرًا من الحكمة والوعى وكثيرًا من الصبر، فعادة الفضول لدى الأطفال دليل على ذكائهم وعلى الأهل استغلال تلك العادة بطرق مختلفة كما يجب تشجيعه على طرح المزيد من الأسئلة.>ومن أكثر السلوكيات التى يتميز بها بعض الأطفال، ويمثل التعامل معها جهدًا كبيرًا للوالدين هى عادة الفضول.

وتؤكد الدكتور هالة حماد، استشارى طب وسلوكيات الأطفال والمراهقين، أن فضول الطفل دليل على أنه يملك عقلاً يمكنه من ملاحظة العالم من حوله، وعلى الوالدين عدم انتقاد تلك العادة لديه أو محاولة كبتها، بل عليهم استغلالها بالشكل السليم.

- كيف تستغل عادة الفضول لدى طفلك

>وتؤكد "هالة" أن سلوك الفضول لدى الأطفال من السلوكيات المحمودة، والتى يمكن الاستفادة منها فى تنشئة طفل ذكى بل وعبقرى.

كل ما عليك فقط هو استغلال هذا السلوك، وتوجيه للمسار الصحيح، وملء عقله بالأسئلة المهمة وتشجيعه على البحث عن إجابات لها.

وعليك بالعمل على لفت نظره لما يدور حوله وتشجيعه على زيادة هذا الفضول، وحب المعرفة مثل معرفة أنواع الشجر والحيوانات والطبيعة، لكى يعتاد على الملاحظة والرغبة فى تفسير كل ما يحيط به فى الكون.

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