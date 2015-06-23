محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل

وجه محافظ الأقصر محمد بدر بسرعة إنجاز مشروع تطوير كورنيش النيل والانتهاء منه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان لمحافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إن كورنيش مدينة الأقصر يتم تطويره وتجديده من قبل الشركة الوطنية للقوات المسلحة والتي تتحمل تكلفة أعمال تحديثه

> التي تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه.

بينما أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أحمد نسيم أن مشروع تطوير الكورنيش هو هدية من القوات المسلحة لأهالي الأقصر حفاظاً على رونقه بعد تهالك معظم أرضياته

> مشيراً إلي أن المشروع يشمل تحديث 33 مظلة وتركيب بلاط جديد ودهان وتجديد الأسوار، بالإضافة إلى تكثيف الإضاءة وعمل مظلات جديدة لمعدية الأهالي وتخصيص

> مكان ومظلة للشرطة، لافتاً إلى قرب انتهاء أعمال التطوير مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.