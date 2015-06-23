أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل

Google+ Print
محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل محافظ الأقصر يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل

وجه محافظ الأقصر محمد بدر بسرعة إنجاز مشروع تطوير كورنيش النيل والانتهاء منه قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بيان لمحافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، إن كورنيش مدينة الأقصر يتم تطويره وتجديده من قبل الشركة الوطنية للقوات المسلحة والتي تتحمل تكلفة أعمال تحديثه
> التي تبلغ قيمتها نحو مليون جنيه.

بينما أكد رئيس مدينة الأقصر العميد أحمد نسيم أن مشروع تطوير الكورنيش هو هدية من القوات المسلحة لأهالي الأقصر حفاظاً على رونقه بعد تهالك معظم أرضياته
> مشيراً إلي أن المشروع  يشمل تحديث 33 مظلة وتركيب بلاط جديد ودهان وتجديد الأسوار، بالإضافة إلى تكثيف الإضاءة وعمل مظلات جديدة لمعدية الأهالي  وتخصيص
> مكان ومظلة للشرطة، لافتاً إلى  قرب انتهاء أعمال التطوير مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا