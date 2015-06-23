إصابة طفل وعجوز في حادثي سير وتصادم بالوادى الجديد

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد، بلاغا يفيد باصابة طفل وعجوز في حادثي سير وتصادم بمنطقة حنوب الخارجة وحي المروة بالوادي الجديد وتبين اصابة محمد اشرف عبد الودود 10 سنوات بعد قيام سيارة مسرعة بصدمه في حي المروة واصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله علي الفور الي مستشفى اسيوط الجامعي لتلقي العلاج كما اصيب عبد المنعم حسن عبد الرسول 65 سنة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم عقب انقلاب دراجته النارية اثناء قيادته لها جنوب مدينة الخارجة وتم نقله الي مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج .

جاري تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيقات.