رئيس جامعة الفيوم يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية التمريض

اعتمد اليوم الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم نتيجة بكالوريوس كلية تمريض الفرقة الرابعة ( جميع الأقسام).

وأشار رئيس الجامعة، فى تصريحات له، بأن الجامعة تسعى إلى تطبيق نظامًا جديدًا لأول مرة هذا العام وهو أنه بمجرد اعتماد النتيجة سيتم إخبار الطالب من خلال رسالة بالبريد الإلكترونى للكلية والتي تضمن تاريخ نتائج الطالب منذ التحاقه بالكلية، بالإضافة إلى درجات التراكمي.

وأضاف الدكتور فريد عوض نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم، أنه تم اعتماد نتيجة أربع كليات بنسب نجاح مختلفة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق للانتهاء من بقية الكليات ومراجعتها بشكل نهائي.

وكان رئيس الجامعة قد اعتمد النتيجة، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكننترولات الكلية.