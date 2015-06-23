إصلاح 6 أجهزة تنفس صناعى بعد تعطلها عام بمستشفى الفشن ببنى سويف

أصلح فريق مركز الصيانة بمديرية الصحة ببنى سويف، 6 أجهزة تنفس صناعى تستخدم بقسم العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزى جنوب المحافظة بعد تعطلها ما يقرب من عام كامل.

من ناحيته أكد الدكتور الدكتور معتز الصيفى مدير المستشفى أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بعرض احتياجات الأقسام من الأجهزة وإصلاح المعطل منها أرسلت عدداً من المتطلبات فوافق عليها من بينها أجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف "الصيفى" أن انتقال وكيل الوزارة وفريق عمله إلى المستشفيات ومناقشة احتياجاتها وتكليف المدير والعاملين بتصحيح وتلافى السلبيات ثم العودة بعد ذلك بأيام لمتابعة ما تم إنجازه، نتج عنها ارتفاع ملحوظ فى مستوى الخدمة الطبية طوال الفترة الماضية.