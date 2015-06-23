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وفاة مراقب أول بلجنة ثانوية عامة قبل توجهه للمراقبة على الامتحان بالسويس

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وفاة مراقب أول بلجنة ثانوية عامة قبل توجهه للمراقبة على الامتحان بالسويس وفاة مراقب أول بلجنة ثانوية عامة قبل توجهه للمراقبة على الامتحان بالسويس

أعلنت مديرية التربية بالسويس،  ظهر اليوم أن لجنة مدرسة أسماء بنت أبى بكر الثانوية بالسويس شهدت وفاة عبده محمد شوقى أخصائى نفسي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية و منتدب مراقب أول بلجنة أسماء بنت أبى بكر و أفاد رئيس اللجنة أنه أجرى اتصالاً تليفونياً بالمعلم فرد عليه أحد أفراد أسرته بأنه وجد على فراشه صباح اليوم متوفياً قبل توجهه إلى المدرسة.

 من جانبه نعى عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و كل العاملين بالتربية و التعليم بالمحافظة  أسرة الأستاذ الفقيد  و إدارة العاشر من رمضان التعليمية  لوفاة الأستاذ الزميل داعياً المولى عز و جل أن يتغمده برحمته و يسكنه فيسح جناته و أن يلهم أهله الصبر و السلوان  .

 كانت استمرت اليوم أعمال امتحانات الثانوية العامة بالسويس فى نظامها القديم حيث أدى 5 طلاب الامتحان فى مادتى علم النفس و الاجتماع كما أدى نحو 1340 طالباً فى النظام الحديث الامتحان فى مادتى الجبر و الهندسة الفراغية التى أكد عدد كبير من الطلاب وجود صعوبة فى بعض أسئلتها .

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