صحفي إثيوبي: مصر تهدر الماء بمد "المنتجعات" به.. ومنعه عن فقراء "العشوائيات"

إثيوبيا تنوي بناء العديد من السدود الأخرى

كتب : سهيلة حامد منذ 21 دقيقة

تعجب كاتب إثيوبي من الهجوم الذي شنته وسائل إعلام وساسة مصريون على بلاده عقب إعلانها الشروع في بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن المصريين أنفسهم يهدرون المياه، ففي الوقت الذي تعاني فيه مناطق عشوائية في القاهرة الكبرى من عدم توفر المياه، يتم إهدار كميات هائلة منها في المنتجعات السياحية وحمامات السباحة.

وتساءل جمال نكروما، خلال حواره مع الإعلامي يسري فودة، ببرنامج "آخر كلام" على قناة "أون تي في" مساء الأربعاء، ماهو الأمن المائي لمصر، هل هو للشعب الفقير وللعشوائيات؟ أم هو للمنتجعات في البحر الأحمر وغيرها.

وقال نكروما، إن إنشاء إثيوبيا سدا على نهر النيل ليس سرًا أو خداعًا، مشيرًا إلى أن بلاده تنوي بناء العديد من السدود الأخرى، إلا أنه شدد على أنها لن تضر بأمن مصر المائي.

وشدد الكاتب الإثيوبي على مدى الصلة التي تربط البلدين، لافتا إلى العلاقات المتميزة التي تربط بلاده بمصر وبالدول العربية، مشيرًا إلى أنها تاريخية منذ هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الروابط التاريخية لتنمية العلاقات بين البلدين.