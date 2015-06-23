وزارة السياحة تتلقى 187 شكوى خلال 4 أشهر

قالت وزارة السياحة إن إدارة اقتسام الوقت Time Share التابعة لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية تلقت 187 شكوى خلال 4 أشهر، منها 42 شكوى واردة من جهاز حماية المستهلك، 16 شكوى واردة من مكتب الوزير، 116 شكوى واردة من الإدارة مباشرة، 13 شكوى واردة عن طريق الخط الساخن.

و قامت إدارة اقتسام الوقت بالتوصل لحلول للشكاوى التي تندرج تحت اختصاصاتها، وبالنسبة للشكاوى لا تخص الوزارة وتختص بها جهات أخرى تم مخاطبة الجهة المعنية بها للتحقيق فيها وإخطار الشاكى بالمتابعة مع الجهة المختصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة المتواصلة نحو تحسين الخدمات المقدمة والعمل على تسيير دولاب العمل اليومى بفاعلية ، وفى ضوء تكليفات السيد الوزير بشأن الرقابة المستمرة على المنشآت الفندقية والسياحية والتواصل السريع مع الشكاوى الواردة للقطاع .

ومن جانبه أشار عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة أن الرقم الخاص بالخط الساخن لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية هو “19654″ ويعمل فى الفترة من 9 صباحا حتى التاسعة مساءاً بما فى ذلك أيام العطلات والأجازات الرسمية، لافتا إلى توجيهات السيد الوزير بتفعيل الدور الرقابى للقطاع حتى يتسنى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.