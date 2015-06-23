أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزارة السياحة تتلقى 187 شكوى خلال 4 أشهر

Google+ Print
وزارة السياحة تتلقى 187 شكوى خلال 4 أشهر وزارة السياحة تتلقى 187 شكوى خلال 4 أشهر

قالت وزارة السياحة إن إدارة اقتسام الوقت Time Share التابعة لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية تلقت 187 شكوى خلال 4 أشهر، منها 42 شكوى واردة من جهاز حماية المستهلك، 16 شكوى واردة من مكتب الوزير، 116 شكوى واردة من الإدارة مباشرة، 13 شكوى واردة عن طريق الخط الساخن.

و قامت إدارة اقتسام الوقت بالتوصل لحلول للشكاوى التي تندرج تحت اختصاصاتها، وبالنسبة للشكاوى لا تخص الوزارة وتختص بها جهات أخرى تم مخاطبة الجهة المعنية بها للتحقيق فيها وإخطار الشاكى بالمتابعة مع الجهة المختصة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة المتواصلة نحو تحسين الخدمات المقدمة والعمل على تسيير دولاب العمل اليومى بفاعلية ، وفى ضوء تكليفات السيد الوزير بشأن الرقابة المستمرة على المنشآت الفندقية والسياحية والتواصل السريع مع الشكاوى الواردة للقطاع .

ومن جانبه أشار عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع المنشآت الفندقية  والسياحية بوزارة السياحة أن الرقم الخاص بالخط الساخن لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية هو “19654″ ويعمل فى الفترة من 9 صباحا حتى التاسعة مساءاً بما فى ذلك أيام العطلات والأجازات الرسمية، لافتا إلى توجيهات السيد الوزير بتفعيل الدور الرقابى للقطاع حتى يتسنى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا