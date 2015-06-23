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لمرضى السكر.. لاصقة مبتكرة تقيس مستويات السكر فى الدم وتضخ الأنسولين

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كشفت صحيفة “the Telegraph” البريطانية النقاب عن أحدث وسيلة علاج لمرضى السكر، والتى تتمثل فى لاصقة مبتكرة تستشعر نسبة السكر بالدم، وتضخ الكمية المناسبة من الأنسولين لضبط تلك النسبة.

وأشار العلماء إلى أن ملايين من مرضى السكرى يعانون أيضاً من الحقن المؤلمة، لكن بعد اخترع اللاصقة الذكية التى تراقب مستويات الجلوكوز وتضخ الأنسولين، ينتهى عصر ألم الحقن.

وأوضح الباحثون أن اللاصقة الحديثة تعتبر من التكنولوجيا الفائقة التى تضخ الأنسولين تلقائيا عن طريق المئات من الإبر الدقيقة، عند ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وتسمى اللاصقة المبتكرة بـ“microneedles”، وتحتوى على أكثر من مائة إبرة صغيرة، وتأخذ شكل طابع البريد، وهى مصنوعة من فقاعات صغيرة تحتوى على كمية صغيرة من الأنسولين والأنزيمات المصممة لاستشعار الجلوكوز، والتى تتفكك عند ارتفاع نسبة السكر فى الدم وتضخ الأنسولين.

ووفقاً للدراسة، فإنه على الرغم من أن مرض السكرى يؤثر على ما يقرب من أربعة ملايين شخص فى بريطانيا، لكن هناك حوالى 850000 حالة غير مشخصة.

وأضاف الدكتور جون هوتر أحد مبتكرى اللاصقة، ومدير جامعة نورث كارولينا، أن الخطأ فى كمية الأنسولين المعطاة يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل العمى وبتر الأطراف، أو حتى عواقب أكثر كارثية مثل الغيبوبة السكرية والموت.

وقد نشر هذا البحث فى مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، وذلك فى الثالث والعشرين من شهر يونيو الجارى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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