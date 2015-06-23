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ضبط ربة منزل تدير شقتها فى الأعمال المنافية للآداب بالبحر الأحمر

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ضبط ربة منزل تدير شقتها فى الأعمال المنافية للآداب بالبحر الأحمر ضبط ربة منزل تدير شقتها فى الأعمال المنافية للآداب بالبحر الأحمر
ألقت مباحث الآداب التابعة لمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على ربة منزل بمدينة الغردقة لإدارتها شقتها للأعمال المنافية للآداب، كما تم ضبط سيدة أخرى بداخل الشقة "أ" وعامل بسوبر ماركت فى وضع مخل.

كانت قد وردت معلومات للمقدم محمد عبد الفتاح رئيس مباحث الآداب بالبحر الأحمر، تفيد قيام المدعوة "ه. ج. م" 49 سنة بتأجير شقتها الواقعة فى شارع الكهف بالغردقة للأعمال المنافية للآداب.

أخطر على الفور اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر والعميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى، وأمر باتخاذ إجراءات الضبط واستئذان النيابة العامة.

وقامت قوة شارك فيها الرائد شريف خليل معاون مباحث قسم الآداب، بإلقاء القبض على صاحبة الشقة المشبوهة، وبتفتيشها تم ضبط المدعوة ل. ك م 27 سنة مقيمة أبو كبير الشرقية، حيث تم ضبطها فى وضع مخل مع المدعو س. ع. أ 30 سنة عامل فى سوبر ماركت شهير بالغردقة.

تبين بعد ذلك من التحقيقات أن ربة المنزل تؤجر شقتها فى الليلة الواحدة بـ100 جنيه، وأن عامل السوبر ماركت دفع 200 جنيه نظير العلاقة الجنسية، تم إلقاء القبض عليهم متلبسين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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