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رئيس البرلمان العراقى يدعو العراقيين إلى النفير العام لمواجهة داعش

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رئيس البرلمان العراقى يدعو العراقيين إلى النفير العام لمواجهة داعش رئيس البرلمان العراقى يدعو العراقيين إلى النفير العام لمواجهة داعش
دعا رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى جميع العراقيين إلى شد العزم وإعلان حالة النفير العام واستكمال عمليات التدريب لمواجهة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال الجبورى- فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء- إن الولايات المتحدة الأمريكية شرعت فى عملية تدريب الدفعة الأولى من أبناء العشائر لمواجهة داعش فى الأنبار، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تشمل 500 متطوع من أبناء العشائر.

وأضاف إننى بحثت مع المسئولين الأوروبيين والأمريكيين خلال جولتى الأخيرة مسألة تسليح وتدريب القوات العراقية، منوها بجهود الأردن الذى أبدى استعداده لدعم القوات الأمنية العراقية وتسليحها.. لافتا إلى أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية يتم من خلالها تدريب المقاتلين من ابناء العشائر.

وبالنسبة لما صدر من تسريبات عن موقع"ويكيليكس" للوثائق والتى تخص مخاطبات السفارات لاسيما ما يخص العراق فيها، قال الجبورى "إن ما تم نشره يحتاج إلى التدقيق والتأنى قبل إصدار الأحكام جزافا، وما يتم طرحه إعلاميا من وثائق لابد من التثبت منه أولا قبل توجيه الاتهامات ".
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