وقفة للجزارين بالسويس بالعجول أمام ديوان عام المحافظة

تجمهر عشرات الجزارين العاملين بمجزر السويس العام، أمام ديوان عام المحافظة القديم فى وقت مبكر صباح اليوم لمدة ساعة واصحطبوا معهم العجول الجاهزة للذبح اعتراضا منهم على انقطاع المياة المتكرر بالمجزر.

وأشار الجزارين، انهم يعانون من انقطاع المياة المتكرر بالمجزر العام بقرية الالبان الجديدة، على طريق السويس – الاسماعيلية، وبعد عدة شكاوي تم مدهم بسيارة خزان، تابعة للدفاع المدني، وهي مياة مخزنه منذ فترة وراكده فضلا عن قطع الحديد الصدأ التى تتخللها، ورغم ذلك يستخدموها، هذا في حال توفرها .

وأكد الجزارين، أن هناك 10 خزانات مياة أعلي منشات المجزر لا تستخدمها إدارة المجزر، وصباح اليوم الأثنين توجه الجزارين فى السابعة صباحا للمجزر، ولم يجدوا مياة وانتظروا اكثر من ساعتين، املا في اصلاح خط المياة المغذي للمجزر، بحسب ما وعدهم مدير المجزر، إلا ان الامر زاد سوءا ولم تعود المياة ولم تصل اي سيارة من الدفاع المدني لتزويدهم بالمياة.