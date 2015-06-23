وقفة بـ"العجول" لجزارين بالسويس أمام ديوان المحافظة بسبب انقطاع المياه

>تجمهر عدد من الجزارين العاملين بمجزر السويس العام أمام ديوان عام المحافظة القديم فى وقت مبكر صباح اليوم لمدة ساعة، واصطحبوا معهم العجول الجاهزة للذبح اعتراضا منهم على انقطاع المياه المتكرر بالمجزر.

وأشار الجزارون إلى معاناتهم من انقطاع المياه المتكرر بالمجزر العام بقرية الألبان الجديدة، على طريق السويس – الإسماعيلية، وبعد عدة شكاوى تم مدهم بسيارة خزان، تابعة للدفاع المدنى، وهى مياه مخزنة منذ فترة وراكدة فضلا عن قطع الحديد الصدأ التى تتخللها، ورغم ذلك يستخدمونها، هذا فى حال توافرها.

وأكد الجزارون أن هناك 10 خزانات مياه أعلى منشآت المجزر لا تستخدمها إدارة المجزر، وصباح اليوم الاثنين توجه الجزارون فى السابعة صباحا للمجزر، ولم يجدوا مياها وانتظروا أكثر من ساعتين، أملا فى إصلاح خط المياه المغذى للمجزر، بحسب ما وعدهم مدير المجزر، إلا أن الأمر زاد سوءا ولم تعد المياه ولم تصل أى سيارة من الدفاع المدنى لتزويدهم بالمياه.

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