أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقفة بـ"العجول" لجزارين بالسويس أمام ديوان المحافظة بسبب انقطاع المياه

Google+ Print
وقفة بـ"العجول" لجزارين بالسويس أمام ديوان المحافظة بسبب انقطاع المياه وقفة بـ"العجول" لجزارين بالسويس أمام ديوان المحافظة بسبب انقطاع المياه

>تجمهر عدد من الجزارين العاملين بمجزر السويس العام أمام ديوان عام المحافظة القديم فى وقت مبكر صباح اليوم لمدة ساعة، واصطحبوا معهم العجول الجاهزة للذبح اعتراضا منهم على انقطاع المياه المتكرر بالمجزر.

وأشار الجزارون إلى معاناتهم من انقطاع المياه المتكرر بالمجزر العام بقرية الألبان الجديدة، على طريق السويس – الإسماعيلية، وبعد عدة شكاوى تم مدهم بسيارة خزان، تابعة للدفاع المدنى، وهى مياه مخزنة منذ فترة وراكدة فضلا عن قطع الحديد الصدأ التى تتخللها، ورغم ذلك يستخدمونها، هذا فى حال توافرها.

وأكد الجزارون أن هناك 10 خزانات مياه أعلى منشآت المجزر لا تستخدمها إدارة المجزر، وصباح اليوم الاثنين توجه الجزارون فى السابعة صباحا للمجزر، ولم يجدوا مياها وانتظروا أكثر من ساعتين، أملا فى إصلاح خط المياه المغذى للمجزر، بحسب ما وعدهم مدير المجزر، إلا أن الأمر زاد سوءا ولم تعد المياه ولم تصل أى سيارة من الدفاع المدنى لتزويدهم بالمياه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365