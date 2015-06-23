لتحمى جسمك بعد التمارين العنيفة.. تناول تلك الأطعمة الهامة

يبذل الرياضيون مجهوداً بدنياً كبيراً أثناء ممارسة التمارين البدنية الشاقة داخل صالات الألعاب الرياضة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة الهامة التى لا غنى عن تناولها عقب ممارسة التمارين العنيفة، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الشهير "WebMed".

وأوصى التقرير بتناول البيض المسلوق وليس النيئ، حيث يحتوى البيض على تسعة أحماض أمينية، وهى الوحدات البنائية الأساسية للبروتين، وكما تساهم فى تعويض العضلات التى تم تلفها أثناء ممارسة التمارين العنيفة، بالإضافة إلى احتوائه على البروتينات وأحماض الأوميجا-3 وفيتامين "د"، والمعروفة بفوائدها الصحية.

كما أكد التقرير أهمية تناول البطاطا، حيث تحتوى على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، وهى تساهم فى تعويض العناصر التى تم فقدانها أثناء النشاط البدنى، وتحتوى البطاطا على تركيزات عالية من فيتامين "أ"، وكما تحتوى على فيتامين "ب5" و"ب6" والثيامين والنياسين والريبوفلافين والمركبات الكاروتينية.

ومن أهم العناصر التى تحتوى عليها البطاطا أيضاً: الألياف النباتية، والتى تساهم فى تعزيز الشعور بالشبع، وتقلل فرص الإصابة بالسمنة وفرط الوزن.

كما أكد التقرير أهمية تناول الأفوكادو، حيث يعتبر مصدراً رائعاً للدهون الأحادية غير المشبعة، والتى تساهم فى إصلاح العضلات عقب التدريبات العنيفة، ويحتوى أيضا الأفوكادو على فيتامين "ب" مركب، والذى يساهم فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى، ويعمل على إصلاح أنسجة العضلات والمفاصل.

وأضاف التقرير أن عصير الكريز هام جداً للرياضيين عقب التمارين العنيفة، حيث يحتوى على قدر كبير من مضادات الأكسدة التى تساهم فى علاج تلف وألم العضلات، والحد من الشعور بالإرهاق بعد التمرين.

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