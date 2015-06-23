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السحور مش بس فول.. وجبات سحور مختلفة فى رمضان

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السحور مش بس فول.. وجبات سحور مختلفة فى رمضان السحور مش بس فول.. وجبات سحور مختلفة فى رمضان
السحور مش بس فول، جملة يرددها أغلب الأطباء، فالسحور أحد أهم الوجبات التى تتحكم فى اليوم الرمضانى بالكامل، بل هى وجبة تفوق أهمية وجبة الإفطار، والدكتورة هبه عادل أخصائية التغذية العلاجية أكدت على هذه الحقيقة موضحة أن السحور من أهم الوجبات التى يجب أن تتعادل عناصرها ومحتوياتها ليستفيد الجسم طوال الـثلاثين يوم خلال رمضان.

وتقدم هبة بعض وجبات السحور المفيدة والصحية والمختلفة، ومنها :
>- ثمرتان من الفواكه المفيدة، كالبرقوق أو الخوخ أو الموز والتفاح، لتخلط بكوب من الزبادى وملعقتين من العسل.

- تناول التمر مخلوط باللبن مع ثمرة فاكهة كبعض شرائح البطيخ، أو تفاحة ، أو موزه.
>-تناول البليلة التى تشعرك بالشبع لساعات طويلة، إضافة لتناول تمرتين من الفاكهة
>-تناول طبق من الفول البلدى مع بيضيتن مسلوقتين من أفضل وجبات السحور
>-تناول طبق من الفول مع رغيف خبز أسمر، مضاف إليه 4 ثمرات من الخيار البلدى الطازج
>-تناول الخضراوات الورقية كالخس والخيار، والجرجير، والجزر، والطماطم، والاهتمام بتناول فاكهة بجانبها

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