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التعليم تحدد الطالب المسئول عن تسريب ورقة أسئلة الجبر والهندسة

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التعليم تحدد الطالب المسئول عن تسريب ورقة أسئلة الجبر والهندسة التعليم تحدد الطالب المسئول عن تسريب ورقة أسئلة الجبر والهندسة
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التوصل إلى أحد الطلاب الذين صوروا ورقة أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية من لجنة بالمنيا بعد تصويره الورقة ونشرها مباشرة، موضحا تم تحرير محضر له، نافيا أن يكون تم القبض عليه.

وأكدت ورقة الامتحان الأصلية لمادة الجبر والهندسة الفراغية صحة الورقة التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى بعد بدء لجنة الامتحان بـ5 دقائق.

وفى سياق متصل، أشاد طلاب الثانوية العامة بلجنة امتحانات الثانوية بالمنيرة لغات بسهولة الأسئلة، مؤكدين أن الامتحان مباشر ومن داخل المنهج، فيما أبدى طلاب الثانوية العامة عربى استياءهم من صعوبة الامتحان، قال الطالب محمد فتحى إن الامتحان تضمن مجموعة من الجزئيات الصعبة، قائلا: "فيه مسائل فى الامتحان إحنا مش عارفين دى جات إزاى" موضحا أنه لأول مرة تظهر تلك المسائل.

وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم إرسال رمضان عبد الحميد مدير المديرية إلى الطالب لتحرير محضر إدارى له.

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