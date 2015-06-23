أنغام تحيي حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

تحيى الفنانة أنغام حفل افتتاح مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر، والمقام بمركز الفنون فى مكتبة الإسكندرية بالفترة من 30 يوليو حتى 4 سبتمبر.

أنغام تغنى يوم الخميس 30 يوليو على المسرح المكشوف بالمكتبة، ويبدأ حفلها في الثامنة ونصف مساءً، بينما يحي فريق “بلاك تيما” ثانى سهرات المهرجان في اليوم التالي.

وتشارك بالمهرجان عدة فرق ،ومنها أوركسترا مكتبة الإسكندرية،سيتى باند ،المصريين، كايروكى، “زاجل “، والمطربون محمد محسن، شيرين يحيى، كاميليا جبران ،كما يقدم العرض المسرحي “الأيام السبعة” إخراج: اسلام عوض،وأفلام روائية قصيرة من بولندا.