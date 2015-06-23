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الشرقي يأمر بالإفراج عن 91 سجيناً

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الشرقي يأمر بالإفراج عن 91 سجيناً الشرقي يأمر بالإفراج عن 91 سجيناً

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 91 سجيناً من المؤسسة الإصلاحية والعقابية في الفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على أسرهم.

وتقدم قائد عام شرطة الفجيرة، العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الطيبة من سموه، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.

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