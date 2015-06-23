علاجات متقدمة لـ50 ألف عامل

تنفيذاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، تبدأ بلدية دبي إجراء علاجات متقدمة لنحو 50 ألف عامل في الإمارة، وذلك خلال الملتقى الرمضاني الرابع عشر الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

صرحت بذلك زهور حسين الصباغ مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالبلدية، مضيفة إن هذه المرحلة تعد الثانية من مبادرة سمو ولي العهد وسيتم تنفيذها بإشراف مكتب سمو ولي العهد واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي ووزارة العمل والبلدية. وقد تم وضع مجموعة ضوابط لعملية العلاج أهمها أن تكون إقامة العامل في الدولة قانونية ولا يشمله برنامج علاج مجاني آخر وغير مؤمن عليه ويتبع مؤسسة أو شركة وضعها القانوني صحيح في الدولة.

صحة صائم

من جانبها؛ قالت زبيدة محمد شريف غياثي رئيس قسم العيادة والخدمات الصحية بالبلدية، إن العيادة وبالتعاون مع شركة ديجيتال للمؤتمرات والمعارض تنفذ برنامج صحة صائم للعام الرابع على التوالي في الملتقى الرمضاني وتوفر من خلاله خدمات طبية تشمل فحص السكري والضغط والكوليسترول والسمنة بالإضافة إلى خدمات متميزة هذا العام مقدمة من المستشفى السعودي الألماني.

وأضافت إنه لأول مرة سيتم تخصيص يومين في الملتقى لفحص القلب وبالنسبة للنساء سوف يتم فحص هشاشة العظام وسرطان الثدي بجهاز الماموغرام، والخدمة مقدمة من مستشفى بارجيل.

3 مراحل

وقالت إن أوامر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي كانت بضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة برعاية العمال صحياً، وقد تم إعداد برنامج من ثلاث مراحل: الأولى انتهت بفحص كل عمال البلدية وعددهم 6 آلاف عامل وانتقل فريق طبي متكامل إلى مساكن العمال في منطقة القوز والمحيصنة ومراكز تجميع العمال في أماكن عملهم في قطاعات الصرف الصحي والبيطرة وإدارة الممتلكات. وشملت الأعمال الطبية إجراء فحوصات عامة بالإضافة إلى علاجات الأسنان.

30 ألف وجبة

وأوضحت أن من بوادر الخير الاستجابة السريعة للقطاع الخاص وبعض الشركات الداعمة بالهدايا ووسائل الصحة العامة للأسنان والنظافة العامة ومن هذه الشركات الداعمة شركة مالبار للذهب والماس التي تبرعت بـ 30 ألف وجبة رمضانية للعمال وشركة رينجرز للتسويق المباشر، كما أبلغنا الدكتور ماجد حاتم العزاوي نائب مدير كلية حمدان بن محمد الطبية بالاستعداد لاستقبال عمال البلدية في العلاجات المتقدمة من تركيب وزرع الأسنان، ووصلت للبلدية إلى حوالي 10 آلاف هدية للعمال.

وأشارت رئيس قسم العيادة والخدمات الصحية أن المرحلة الثانية ستبدأ كما قالت مديرة الإدارة مع الملتقى الرمضاني الرابع عشر وستكون في خيمة إفطار صائم للعمال غير القادرين المترددين على الملتقى، والذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف عامل، سيتم فحصهم وعلاجهم على أن تبدأ المرحلة الثالثة في سبتمبر المقبل، وستكون على مدار يومين كل أسبوع لفحص كل عمال المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى قطاع الشركات والمؤسسات.