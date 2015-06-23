إطلاق دورة مسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة

انطلقت مساء أول من أمس الدورة الرابعة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة للجنسين بنادي دبي للمعاقين، تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

وتستمر فعاليات المسابقة التي تقام بدعم من - جمارك دبي ومحاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي - حتى 24 يونيو الجاري بمشاركة 151 متسابقا ومتسابقة من مختلف أندية ومؤسسات المعاقين في الدولة. حضر الفعاليات ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للمعاقين وعدد كبير من أعضاء وموظفي النادي وأولياء أمور الأعضاء.

وتوجه ثاني جمعة بالرقاد بالشكر إلى حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايتها الكريمة لمسابقة القرآن الكريم، مثمِّنا الدعم والرعاية والمساندة المتواصلة لذوي الإعاقة من قبل القيادة الرشيدة.

وتتكون لجنة التحكيم من علماء الدين من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برئاسة فضيلة الشيخ صلاح الصغير وعضوية الشيخ حسيني إسماعيل والشيخ حكيم بركاني.

وعلى جانب آخر افتتح ثاني جمعة بالرقاد النشاط الرمضاني لأعضاء نادي دبي للمعاقين، الذي سيستمر يوميا حتى 9 يوليو المقبل، وتنظم فيه فعاليات رياضية وثقافية واجتماعية ودينية متنوعة تتناسب مع جميع الإعاقات ومختلف الفئات العمرية.