أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن محمد يعتمد قرار تعديل مخالفات النظافة العامة في دبي

Google+ Print
حمدان بن محمد يعتمد قرار تعديل مخالفات النظافة العامة في دبي حمدان بن محمد يعتمد قرار تعديل مخالفات النظافة العامة في دبي

أعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (14) لسنة 2015 بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي. 

ونصّ القرار على تعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، المُلحق بالقرار الإداري رقم (30) لسنة 2007 المشار إليه، ليصبح على النحو المبيّن في الجدول المُلحق بالقرار (14) لسنة 2015، إذ يهدف القرار الجديد إلى تعزيز جهود الحفاظ على المظهر الحضاري العام للإمارة وبما يتناسب مع موقعها كمدينة عالمية من الطراز الأول.

وشمل تعديل الغرامات العديد من المخالفات ومنها إلقاء النفايات بمختلف أنواعها بما فيها المواد الخطرة وكذلك التخلص من مخلّفَات البناء والهدم ومخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية لشركات والمصانع والمؤسسات في الأماكن الغير مخصصة لها، بينما بلغت قيمة الغرامة المترتبة على التخلص من المياه العادمة بأية وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك 100 ألف درهم.

وبلغت غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسرب أو تدفق المياه العادمة من المباني أو تساقطها من صهاريج النضح على الطريق العام 10 ألاف درهم، و50 ألف درهم غرامة لتساقط أيه مواد صلبة أو سائلة من مركبات نقل الخرسانة الجاهزة أثناء سيرها على الطريق العام أو التخلص من هذه المواد في غير المواقع المخصصة لهذا الغرض، و3000 درهم غرامة للتخلص من الزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو إسالتها على الأرصفة والطرق أو في غير الأماكن المخصصة للتخلص منها.                                               
>  

- جدول تحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية