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سقوط عصابة أثناء محاولتهم الاعتداء على فتاتين اختطفوهما بمقابر الخليفة

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سقوط عصابة أثناء محاولتهم الاعتداء على فتاتين اختطفوهما بمقابر الخليفة سقوط عصابة أثناء محاولتهم الاعتداء على فتاتين اختطفوهما بمقابر الخليفة
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى القبض على 4 عاطلين أثناء محاولتهم الاعتداء على فتاتين فى منطقة المقابر فى الخليفة، وتبين أنهم استولوا على توك توك من قائده بالإكراه واستخدموه فى خطف الفتاتين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة من رجال مباحث الخليفة بمنطقة مقابر سيدى عبد الله دائرة القسم وأثناء ذلك تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، وبفحص الأمر تمكنت القوات من ضبط كل من "صدام س م" 20 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا آخرها 8181/2014م الخليفة سلاح نارى وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من ذات العيار مستقلاً دراجة بخارية بدون لوحات معدنية .

كما تم ضبط "أحمد م ع" 16 عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 4177/2013م الخليفة سرقة، و" عز الدين ط س" 17 عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و"أحمد م ق" وشهرته "شارون" 19 عاطل وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال اثناء استقلالهم درجة بخارية توك توك.

ومن خلال الفحص تبين أن بصحبتهم "إسراء . س . م" 21 سنة ومقيمة الدقهلية، وشقيقتها "دين 21 سنة، وبسؤال سالفتى الذكر قررن بقيام المتهمين باصطحابهما كرها عنهما تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم حال سيرهما بدائرة القسم وحاولوا التعدى عليهما .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول بسرقة الدراجة البخارية "توك توك" قيادته كرها عن "منصور س إ" 32 سنة وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بسرقته بالإكراه وقرر أنه كان فى طريقه للإبلاغ، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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