ضبط 8 بنادق آلية وخرطوش وفردين صناعة محلية بحملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

فى مركز شرطة دار السلام، تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام من ضبط السيارة رقم ع و 5961 ماركة النترا رصاصى اللون شاسيه رقم 296557 بقيادة "ضياء الدين ح م م" 24 عاما لا يعمل وسبق اتهامه فى عدة قضايا ما بين سرقات تبديد أحداث والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1983 لسنة 2015 إدارى مركز دار السلام "قتل عمد" بحوزته "2" بندقية "4" خزن لذات السلاح وبها عدد "60" طلقة، وتم ضبط " 2" شال أبيض وشال أسود فى أبيض و"2" كوفية و"1" ماسك أسود يستخدم فى إخفاء وجوههم و"2" كتر ومطواة قرن غزال و"3" هواتف محمولة.

وفى مركز شرطة طهطا تم ضبط بندقية آلية، حيازة "طه.ا م م" 49 عاما موجه كمبيوتر إعدادى ومقيم شطورة مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2500 إدارى مركز طهطا، وتم ضبط 2 بندقية خرطوش عيار 12 مم تركى حيازة "صبرى ا ع س" 25 عاما عامل ومقيم الخزندارية دائرة مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1831 إدارى مركز طهطا.

وفى مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، تم ضبط بندقية آلية بدون أرقام و2 خزنة بداخلهما 24 طلقة حية من ذات العيار، حيازة "صدام ا م ع" 37 عاما مزارع ومقيم جزيرة طما مركز طما - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2736 إدارى مركز طما، وتم ضبط بندقية آلية بحيازة "حامد ا س"47 سنة عامل ومقيم الحسامدة مركز طما - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2744 إدارى مركز طما وتم ضبط بندقية آلية بحيازة "يوسف م ك ع م20 عاما" طالب ومقيم الحسامدة مركز طما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2744 إدارى مركز طما فرد روسى محلى الصنع، وا طلقة حية من ذات العيار بحوزة "يوسف ا ف ى27 سنة" ترزى ومقيم بندر طما - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2737 إدارى مركز طما، وتم ضبط "50" طلقة روسى بحيازة "ا ع ع ا42 عاما" عامل ومقيم أم دومه مركز طما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1707 إدارى مركز طما.

وفى مركز جهينة تمكن ضباط وحدة مباحث جهينة من ضبط فرد روسى محلى الصنع 2 طلقة حية من ذات العيار بحوزة "رجب ج ف" 30 عاما عامل ومقيم جهينة الغربية مركز جهينة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1590 إدارى مركز جهينة.

هذا وقد أنهت الحملة أعمالها بقسم شرطة طهطا بضبط "150" طلقة روسى بحيازة "العارف ش ع ع20 عاما" مزارع ومقيم نجع حمودة بندر طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 838 إدارى قسم طهطا، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.