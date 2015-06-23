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3 أغسطس ..الحكم فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية

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3 أغسطس ..الحكم فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية 3 أغسطس ..الحكم فى دعوى إلغاء قانون الكيانات الإرهابية
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، ججز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية لجلسة 3 أغسطس المقبل.

كان ياسر حسين عبد المنعم قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من أثار.
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