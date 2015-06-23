10 ملايين جنيه لجامعة قناة السويس من الشباب والرياضة دعما لأسبوع الجامعات

قررت وزارة الشباب والرياضة صرف 10 ملايين جنيه دعما جامعة قناة السويس وذلك لتأهيل ملاعبها واستكمالها استعدادا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات المقرر إقامته فى الفترة من 12 وحتى 17 سبتمبر 2015.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى تصريحات صحفية إننا نسابق الزمن لإنجاح هذا العرس الشبابى الذى يجمع شباب مصر مقدما الشكر لوزارة الشباب على الدعم المقدم لها وما تساهم به لنهضة شباب مصر وإسعادهم وأن العمل يتم بشكل متميز وسيكون أسبوعا على مستوى الحدث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزارة الشباب سوف تدعم الأسبوع بحوالى 3,5 مليون جنيه لكل الفائزين فى أسبوع شباب الجامعات فالفائز بالميدالية الذهبية يحصل على 10 آلاف جنيه والفائز بالفضية يحصل على 5 آلاف جنيه والبرونزية 3 آلاف جنيه، إضافة إلى مليون ونصف المليون لفعاليات الأسبوع ليصل إجمالى الدعم المقدم من الوزارة للجامعة إلى 10 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب أن الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية قامت بإجراء قرعة منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية وبحضور وزير الشباب والرياضة محافظ الإسماعيلية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الـ24 لجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات ولجان الطلبة المشاركة فى الأسبوع وبحضور ممثلين عن كل جامعة من الجامعات المشاركة.

وقام الدكتور طارق راشد رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع شباب الجامعات فى بداية اللقاء بعرض مفصل للاستعدادات التى قامت بها الجامعة والتى تم بداية العمل فيها منذ خمسة أشهر وتستمر حتى بداية فعاليات الأسبوع فى 12 سبتمبر القادم.