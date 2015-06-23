أطباء أسيوط يواصلون إضرابهم الجزئى للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة

واصل اليوم الثلاثاء أطباء أسيوط إضرابهم الجزئى بعدد كبير من مستشفيات المحافظة الذى بدأوه الثلاثاء الماضى للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة.

ودخل الأطباء بمستشفيات أسيوط العام "الشاملة" والنساء والتوليد والإيمان الْعَام والصدر والحميات والحمد وعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة منها البدارى وأبنوب ومنفلوط المركزى ومنفلوط النساء والتوليد والقوصية وديروط فى إضراب جزئى استمر لأكثر من نصف ساعة استجابة لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأطباء أسيوط للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال الأطباء، إن هذا الإضراب يأتى تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الفرعية لأطباء أسيوط وبناء على الشكاوى المقدمة من جموع الأطباء بالمحافظة ضد وكيل وزارة الصحة بأسيوط والتعسف من قبل وكيل وزارة الصحة الذى سيؤدى إلى انهيار المنظومة الصحية وترديها حسب وصفهم.



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