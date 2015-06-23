تفاصيل جلسة محاكمة رجلين وامرأتين بشبكة تبادل الزوجات بمدينة نصر.. المحكمة تواجه المتهمين بفيديوهات الواقعة.. ومتهمة:"كل اللى حصل مجرد كلام فى الجنس مش أكتر.. وقلت لجوزى ده حرام".. والتأجيل لـ29يونيو

ننشر تفاصيل جلسة محكمة جنح مدينة نصر أول برئاسة المستشار معتصم الجبالى وسكرتارية حسام الدين مصطفى لمحاكمة شبكة تبادل الزوجات الثانية، والمتهم فيها رجلان وامرأتان لاتهامهم بممارسة الدعارة عن طريق تبادل ممارسة الجنس مع الزوجات وإنشاء موقع إباحى على الإنترنت لاستقطاب آخرين.

احتلت القضية رقم 170 فى رول المحكمة، ونظر القاضى الجلسة فى غرفة المداولة، حيث حضر المتهمون فى حراسة امنية، وكانوا يرتدون الملابس العادية وليست ملابس الحبس الاحتياطى، وأرتدت إحدى المتهمات "إسدال" بينما تحجبت الأخرى بطرحة كبيرة على جلباب حريمى واسع.

بدء الجلسة وعرض أدلة الثبوت على المتهمين

>وفور نداء الحاجب على المتهمين قاموا بالخروج من قفص الاتهام إلى غرفة المدولة، بصحبتهم دفاعهم، وواجهتهم المحكمة بأدلة الثبوت والأحراز وعرضت عليهم فلاشة تحتوى على مقاطع ساخنة وصور للمتهمين وهم يرتدون قمصان نوم، ومن جانبها أنكرت إحدى المتهمات التهم الموجهة إليها، مؤكدا أن كل اللى حصل مجرد كلام فى الجنس مش اكتر، وأنها لم تمارس الجنس سوى مع زوجها فقط، والموضوع كله مجرد هزار، وأضافت المتهمة أمام المحكمة أنها حذرت زوجها من هذه الأفعال وخوفها من الله قائلة "اللى عاوزه يحصل ده حرام".

وتابع زوج المتهمة قائلا "إن ضغوط الحياة ومحاولة مساعدة المتهم الثانى لوجود مشاكل جنسية لديه، وأن الأمر لم يتعد الكلام فقط وليس ممارسة الجنس".

التأجيل لجلسة 29 يونيو

>وفى نهاية الجلسة التى لم تستغرق أكثر من 45 دقيقة، طالب دفاع المتهمين بالبراءة لبطلان إجراءات الضبط والتلبس وكيدية الاتهامات، حيث حجزت المحكمة القضية لجلسة 29 يونيو الجارى للنطق بالحكم.

كانت قد أحالت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد شورب المتهمين إلى محكمة الجنح بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات منها ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وإنشاء موقع إباحى لاستقطاب المتزوجين .

تحقيقات النيابة فى الواقعة

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>وكشفت تحقيقات هيثم مشهور، مدير النيابة، أن المتهمين أنشأوا صفحة على "فيس بوك" باسم "عمرو وسماح تبادل زوجات تدعو لراغبى ممارسة الجنس بتبادل الزوجات"، وتقمص ضابط الآداب دور الراغب فى مشاركتهم واتفق معهم على موعد ومكان ممارسة الجنس الجماعى، واستأذن النيابة العامة وداهم زملاؤه الشقة وضبطوهم فى حالة تلبس.

29 يونيو الحكم على المتهمين فى شبكة تبادل الزوجات بمدينة نصر

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