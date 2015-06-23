أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يؤجل دعوى اعتبار "الألتراس" جماعة إرهابية لـ 3 أغسطس

Google+ Print
القضاء الإدارى يؤجل دعوى اعتبار "الألتراس" جماعة إرهابية لـ 3 أغسطس القضاء الإدارى يؤجل دعوى اعتبار "الألتراس" جماعة إرهابية لـ 3 أغسطس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تآجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادى الزمالك الحالى، التى تطالب باعتبار جميع روابط "الألتراس" على مستوى الجمهورية، ومن بينها "وايت نايتس" جماعات إرهابية، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

أقام الدعوى رئيس نادى الزمالك، واختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم "10607 لسنة 69 قضائية"، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت باعتبار الألتراس جماعة إرهابية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365