القضاء الإدارى يؤجل دعوى اعتبار "الألتراس" جماعة إرهابية لـ 3 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تآجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادى الزمالك الحالى، التى تطالب باعتبار جميع روابط "الألتراس" على مستوى الجمهورية، ومن بينها "وايت نايتس" جماعات إرهابية، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل.

أقام الدعوى رئيس نادى الزمالك، واختصم فيها رئيس الجمهورية، وحملت رقم "10607 لسنة 69 قضائية"، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت باعتبار الألتراس جماعة إرهابية.

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