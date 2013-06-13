"الأورمان" تتبرع بأحدث ميكروسكوب لجراحات العيون لمستشفى الرمد بطنطا

فى احتفالية طبية وشعبية، شهدتها مدينة طنطا، محافظة الغربية قدَّمت جمعية الأورمان الخيرية، لمستشفى الرمد بطنطا، تبرعًا قيمته خمسمائة ألف جنيه، عبارة عن جهاز ميكروسكوب جراحى، يستخدم فى جميع العمليات الجراحية داخل العين، بما فيها عمليات: الشبكية، والمياه البيضاء، والزرقاء، والجسم الزجاجى، وذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطى، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير فرع جمعية الأورمان بالغربية.

صرح بذلك الدكتور عيسى حميم، مدير مستشفى الرمد بطنطا، وأضاف أن هذا الميكروسكوب هو الأول والأحدث على مستوى مستشفيات محافظة الغربية.

وأشار د. "حميم" إلى أنه يتم يوميًّا إجراء 10 عمليات جراحية كبرى، و15 عملية صغرى، مؤكدًا أن المستشفى يستقبل نحو 700 مريض، يوميًّا، وأنه تمت موافقة المستشار محمد عبد القادر، محافظ الغربية، على تطوير جهاز طبى آخر، يستخدم فى عمليات الشبكية و"الإستجماتيزم"، مما يخفف من معاناة مرضى العيون بقرى ومدن الغربية، خاصة الذين تتطلب حالتهم إجراء عمليات جراحية دقيقة، وكان يتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى بالقاهرة.

فى السياق ذاته، قام مرضى "رمد طنطا"، بتقديم الشكر لمسئولى جمعية الأورمان، على ما يقدمونه من خدمات طبية وعلاجية عديدة، من أهمها: إجراء عمليات العيون فى كبرى المستشفيات مجانًا، بالإضافة إلى القوافل الطبية الأسبوعية فى جميع التخصصات، بمستشفيات جامعة طنطا، وكذلك إجراء عمليات القلب للأطفال مجانًا.