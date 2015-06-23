القبض على صاحب شركة مواد غذائية محكوم عليه بالحبس 6 شهور فى قضية شيكات

ألقى رجال مباحث قسم النزهة القبض على "أحمد.ص.ع" 51 سنة صاحب شركة جرين لاند للمواد الغذائية ويمتلك إسطبل خيل بمنطقة الإسطبلات خلف نادى الشمس دائرة القسم ومقيم بذات الدائرة والمحكوم عليه فى القضية رقم 1069/2013م النزهة "شيك" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور غيابى بجلسة 4/3/2013م أثناء استقلاله السيارة رقم 53000 ملاكى الشرقية ملكه ماركة مرسيدس.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش ماركة (كوب ليت) بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح بقصد الدفاع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.