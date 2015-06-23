عمومية «بسكو مصر» تُقر شطب أسهمها من البورصة

قالت شركة المصرية للأغذية – بسكو مصر، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية، أقرت شطب قيد أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية.

وأضافت “الشركة” في بيان للبورصة، أن الجمعية العامة اعتمدت شراء أسهم المعترضين على الشطب بسعر 89.86 جنيه للسهم، وهو آخر سعر لعرض الشراء الاجباري، والذي يزيد بقيمة 14.68 جنيه على السعر المحدد في تقرير المستشار المالي شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والذي حدد القيمة العادلة للسهم عند 75.18 جنيه.

وصدقت العمومية غير العادية، أيضاً في تعديل المواد 7و 21و 26 بالنظام الأساسي للشركة.

يذكر، أن شركة كيللوج كومباني، قد أعلنت في يناير الماضي، عن شرائها لحصة الأغلبية من أسهم شركة “بسكو مصر”، بعد اقتناصها 85,93% من الأسهم، أي ما يُعادل 9.88 مليون سهم، بقيمة 888 مليون جنيه “124.2 مليون دولار”.

وحققت “بسكو مصر”، أرباحاً خلال الربع الأول، بقيمة 5.2 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 15 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2014.

يبلغ رأسمال “بسكو مصر” المصدر والمدفوع 92 مليون جنيه، موزعاً على عدد 11.5 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 8 جنيهات للسهم الواحد، فيما تبلغ قيمتها السوقية في البورصة أكثر من 918 مليون جنيه.