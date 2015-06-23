كيريتارو المكسيكي يقترب من ضم روبينيو بعد رحيل رونالدينيو

(إفي): أعلن الرئيس الرياضي لكيريتارو المكسيكي، خواكين بلتران أن النادي بحث التعاقد مع البرازيلي روبينيو، بعد يومين فقط من رحيل النجم رونالدينيو عن صفوفه.

وقال بلتران، في مؤتمر صحفي، إن ضم روبينيو هو أحد الاحتمالات التي ينظر فيها النادي المكسيكي، ليؤكد بهذا سعيه لضم المهاجم الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة في تشيلي.

وأوضح "يجب علينا تحديد المراكز التي سنعززها"، مؤكدا بهذا امكانية التعاقد مع اللاعب نظرا لوجود مكان شاغر في خط الهجوم برحيل رونالدينيو.

وأعرب عن امتنان النادي للاسهامات التي قدمها رونالدينيو خلال الفترة التي لعبها في صفوفه.

وأضاف "نحن ممتنون للغاية للفترة التي أمضاها رونالدينيو في الفريق، حقيقة قدم لنا الكثير على مختلف الأصعدة".

وأكد على أن فسخ التعاقد الذي كان يربط اللاعب بالنادي تم بالاتفاق بين الجانبين.