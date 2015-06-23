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البنتاجون : مقتل قيادي بـ«داعش» في غارة أمريكية على العراق

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البنتاجون : مقتل قيادي بـ«داعش» في غارة أمريكية على العراق البنتاجون : مقتل قيادي بـ«داعش» في غارة أمريكية على العراق

داعش

أعلن مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون”، أمس الإثنين، مقتل أحد قادة تنظيم “داعش”، على عونى الحارزى، والذى كان له علاقة بالهجوم على السفارة الأمريكية فى بنغازى بليبيا عام 2012، فى غارة جوية شنتها الطائرات الحربية الأمريكية على مدينة الموصل بالعراق فى 15 يونيو الحالى، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

 وأضاف المسؤولون، أن على عونى الحارزى كان يعمل بشكل وثيق مع العديد من العناصر المتطرفة، الذين على علاقة بتنظيم “داعش” فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ووصف البيان مقتل الحارزى، بأنه سيقوض قدرات “داعش” على حشد العناصر المتطرفة من شمال إفريقيا للمشاركة فى الأعمال القتالية بسوريا والعراق، كما أنه قضى على أحد العناصر المتورطة فى الإرهاب الدولى منذ مدة طويلة.

أ ش أ

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