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مصرع 2 وإصابة 7 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بالوادي الجديد

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مصرع 2 وإصابة 7 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بالوادي الجديد مصرع 2 وإصابة 7 فى تصادم سيارة بدراجة بخارية بالوادي الجديد

 

أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما، وأُصيب 7 آخرين في حادث تصادم بين سيارة أجرة​​ ودراجة نارية، بمنطقة الكيلو 10 طريق الخارجة -أسيوط أمام فرع الجامعة بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا، يفيد بمصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث التصادم، وتبين مصرع قائد الدراجة النارية محمود سيد 16 سنة، وعلي نصر حمام 17 سنة، وإصابة كلا من صبري علي يونس 17 سنة، وجمال محمود اسماعيل 17 سنة، وسهير ظريف عبد الغني 37 سنة، وأحمد محمد محروس 37 سنة، وهبة أحمد محمد 10 سنوات، ومحمد أحمد محمد 10 سنوات، وأحمد سيد محمد 19 سنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

جاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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