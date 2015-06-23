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شكري يتجه إلى بيروت للمشاركة في اجتماع مراجعة سياسة الجوار الأوروبي

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شكري يتجه إلى بيروت للمشاركة في اجتماع مراجعة سياسة الجوار الأوروبي شكري يتجه إلى بيروت للمشاركة في اجتماع مراجعة سياسة الجوار الأوروبي

 

سامح-شكري-وزير-خارجية-

يتجه وزير الخارجية  سامح شكري،  إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي، الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية يوم 24 يونيو 2015، للتشاور حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، وهي السياسة التي تضع الإطار الحاكم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار عملية التشاور الجارية فيما بين الدول العربية المتوسطية لتنسيق مواقفها والخروج برؤية مشتركة إزاء أسلوب إدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وقفاً لمحددات تحقق المصالح المشتركة للجانبين وتعزز من أسس الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ورفض مبدأ المشروطيات.

وقال المتحدث إن الوزير شكري سبق أن شارك يوم 13 أبريل 2015  في الاجتماع غير الرسمي الذي استضافته برشلونة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط للتباحث حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي.

وكان شكري قد استضاف في اليوم السابق على هذا الاجتماع لقاءًا تنسيقيًا لوزراء خارجية الدول العربية المتوسطية – على ضوء تولي مصر مهمة منسق المجموعة العربية للتعاون الأورومتوسطي فضلًا عن رئاستها للدورة الحالية لجامعة الدول العربية – وذلك للأعداد لموقف عربي مشترك قبيل الاجتماع مع الجانب الأوروبي.

ويمثل اجتماع بيروت يوم 24  يونيو الجاري استكمالاً لهذا الجهد لبلورة رؤية عربية مشتركة.

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