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ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان إلى 475 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان إلى 475 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر في باكستان إلى 475 قتيلًا

أعلن وزير الصحة في إقليم السند جام مهتاب الدهار، ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر الشديدة التي تجتاح باكستان إلى 475 قتيلا على الأقل.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية، اليوم، الثلاثاء، أن حكومة إقليم السند أعلنت حالة الطوارئ في كافة المستشفيات الحكومية وأمرت بتعزيز الإمدادات الطبية، فيما تم تسجيل أغلب حالات الوفاة بمدينة كراتشي، التي وصلت درجات الحرارة بها لأكثر من 45 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية تراجع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، ولكن الأطباء نصحوا المواطنين بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

أ ش أ

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