أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمليات التعليم تتتبع أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لتحديد لجنة التسريب

Google+ Print
عمليات التعليم تتتبع أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لتحديد لجنة التسريب عمليات التعليم تتتبع أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لتحديد لجنة التسريب
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتتبع أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتى يختبرها طلاب الثانوية العامة، المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل تداولت صفحة "تسريبات الثانوية العامة" صورة لامتحان المادة وظهرت على الورقة ختم لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الدين يونس، حيث أكد المصدر أن هذه المدرسة تابعة لمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، توجه منذ قليل الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إلى غرفة عمليات الوزارة لمتابعة امتحانات من داخل الغرفة والتأكد من أن فريق العمل بداخلها حدد اللجنة التى سربت الامتحان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365