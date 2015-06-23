عمليات التعليم تتتبع أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لتحديد لجنة التسريب

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتتبع أسئلة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، والتى يختبرها طلاب الثانوية العامة، المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وفى سياق متصل تداولت صفحة "تسريبات الثانوية العامة" صورة لامتحان المادة وظهرت على الورقة ختم لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال الدين يونس، حيث أكد المصدر أن هذه المدرسة تابعة لمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، توجه منذ قليل الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إلى غرفة عمليات الوزارة لمتابعة امتحانات من داخل الغرفة والتأكد من أن فريق العمل بداخلها حدد اللجنة التى سربت الامتحان.

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