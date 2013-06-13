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طرح أول مقدمة إعلانية وملصق دعائي للجزء الثاني من The Hobbit

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طرح أول مقدمة إعلانية وملصق دعائي للجزء الثاني من The Hobbit طرح أول مقدمة إعلانية وملصق دعائي للجزء الثاني من The Hobbit

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 12-06-2013 23:43

طرحت شركة "وارنر بروس"، الملصق الدعائي الأول، وكذلك أول مقدمة إعلانية للجزء الثاني من الفيلم الملحمي The Hobbit، الذي سيعرض مع نهاية هذا العام، تحت عنوان The Desolation Of Smaug.

المقدمة الإعلانية جاءت مبهرة، تعد المشاهدين من محبي سلسلة "سيد الخواتم"، وعوالم تولكين مؤلف الملحمة، بوجبة دسمة من الرحلات الأسطورية والمشاهد الخلابة، والتي تدور كلها في دروب الأرض الوسطى.

الفيلم من بطولة إيان ماكلين في دور الساحر جاندلف، وكريستوفر لي في دور الساحر سارومان، ولوك إيفانز ومارتن فريمان في دور بيلبو باجينز، ويعود للسلسلة كل من إيليا وود في دور فرودو باجينز، وأورلاندو بلوم في دور الجنّي ليجولاس، إلى جانب كيت بلانشيت وهوجو ويفنج وآندي سيركس الذي برع في أداء دور المخلوق المشوه سميجول أو "جولام".

كان الجزء الأول من الفيلم، قد عرض في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان An Unexpected Journey وحقق نجاحا كبيرا، وينتظر أن يعرض الجزء الثاني في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، في حين سيعرض الجزء الثالث والأخير في ديسمبر 2014 بعنوان There and Back Again، وهي ثلاثية مأخوذة عن رواية "الهوبيت" التي كتبها الإنجليزي جي. أر. أر. تولكين في وقت مبكر من القرن العشرين، وتقع أحداثها قبل أحداث الثلاثية الأشهر "سيد الخواتم" التي عرضت في بدايات العقد الماضي، ويخرجها النيوزيلندي بيتر جاكسون.


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ملصق الجزء الثاني من فيلم "الهوبيت"

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