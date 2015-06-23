ورشة عمل لنقيبي النقابات بشركة مياه الشرب في سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورشة عمل لنقيبي النقابات بسوهاج والتي حضرها نقيب المهندسين، والتطبيقين، والزراعيين، والتجاريين، والصيادلة، والعلميين والمعلمين حيث تم تناول ورشة العمل عدة موضوعات منها كمية مياه الشرب المنتجة والتي تبلغ 700 ألف متر مكعب يوم، وكذلك تعريفة مياه الشرب بالمحافظة حيث يبلغ سعر المتر المكعب مياه 23 قرش حتى 10 متر والذي يكلف فيما يقرب من 1.18 قرش.

وأضاف اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن ورشة العمل تناولت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها والتي تنتج أكثر من 360 ألف متر مكعب يوم، وتشمل هذه المحطات : محطة مياه طما السطحية (السكساكا) وشبكاتها والتى تبلغ طاقتها التصميمية 85 الف متر مكعب يوم، ومحطة شطورة السطحية المرشحة بطهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف متر مكعب يوم، ومحطة معالجة حديد ومنجنيز مياه الشيخ زين الدين بطهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة مياه الصفيحة ونزلة القاضي المدمجة بطهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 ألف متر مكعب يوم، ومحطة علي بن أبي طالب المكلورة بجهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 ألف متر مكعب يوم.

وكذلك تنفيذ توسعات محطة مياه سوهاج غرب (الشوش) والتي تبلغ طاقتها التصميمية 77 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه ادفا السطحية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 17 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه ساقلتة (العوامية) والتى تبلغ طاقتها التصميمية 51 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه فاوجلى المدمجة بساقلتة والتى تبلغ طاقتها التصميمية الفى متر مكعب يوم، ومحطة مياه الاحايوة المدمجة باخميم والتى تبلغ طاقتها التصميمية 4 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه دار السلام السطحية وشبكاتها والتى تبلغ طاقتها التصميمية 60 الف متر مكعب يوم، ومحطة مياه اولاد الشيخ المدمجة بدار السلام والتى تبلغ طاقتها التصميمية الفى متر مكعب يوم.

وفى نهاية ورشة العمل تم مطالبة نقيبى النقابات بضرورة تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية بالنقابات لنشر رسالة التوعية المائية لدى المواطنين للحفاظ على المياه المنتجة وشبكات الصرف الصحى.