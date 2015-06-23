تشديدات أمنية مكثفة استعداداً لمحاكمة الإعلامي «أحمد موسى»

شهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية إجراءات أمنية مشددة استعداداً لجلسة محاكمة الإعلامي أحمد موسي، في الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنية .

> وشددت قوات الأمن إجراءات الدخول والخررج إلى مقر المحكمة تحسباً لأي أعمال عنف، ولم يحضر حتى الآن أي من الاعلامى أحمد موسي أو هيئة المحكمة

وتوافد العشرات من أهالي الاعلامي أحمد موسى إلى مقر محكمة شمال القاهرة لحضور جلسة الطعن على حكم الحبس لعامين والغرامة 20 ألف جنيه فى سب وقذف أسامة الغزالي حرب خلال برنامجه المذاع على شاشة قناة صدى البلد .