الأرصاد : طقس اليوم لطيف على القاهرة حار على شمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد.

ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً على كافة الأنحاء، هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحاً على السواحل الشمالية ومدن القناة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى مترين، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، أما ارتفاع الموج به فمن مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى/ العظمى

> القاهرة 21 33

> الإسكندرية 20 28

> مطروح 21 27

> بورسعيد 22 28

> دمياط 22 28

> بلطيم 22 28

> الإسماعيلية 20 34

> السويس 21 34

> العريش 18 29

> نخل 17 33

> طابا 17 34

> الطور 24 33

> مرسى علم 26 38

> الغردقة 27 38

> شرم الشيخ 26 36

> رفح 19 28

> كاترين 16 29

> سيوة 22 35

> المنيا 22 35

> الفيوم 21 35

> رأس سدر 22 35

> أبوسمبل 26 41

> وسط الدلتا 21 32

> أسيوط 24 36

> سوهاج 24 37

> الأقصر 26 40

> أسوان 28 41

> شلاتين 24 36

> حلايب 25 34

> الوادى الجديد 26 40

> قنا 25 40

> نويبع 22 35

> السلوم 16 26.

أ ش أ