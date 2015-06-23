بالصور.. إزالة 26 حالة تعدٍ على طريق بورسعيد الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مركز شرطة القنطرة غرب ومجلس مدينة القنطرة غرب من إزالة 26 حالة تعدٍ على طريق بورسعيد الإسماعيلية بنطاق مركز القنطرة غرب.

رجال الامن على طريق بورسعيد الإسماعيلية الصورة

قال السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بالاشتراك مع مركز شرطة القنطرة غرب تمكنت من إزالة 26 حالة تعدٍ على الطريق العام بإقامة فروشات لبيع الفاكهة فى نهر طريق بورسعيد الإسماعيلية.

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المسئولين عن الحملة الصورة

وأضاف سعيد فرج نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمشرف على حملة تنفيذ الإزالة أنه سوف يتم الاستمرار فى مواصلة أعمال تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة صور التعديات والإشغالات فى نطاق المركز والمدينة وتوابعها بالكامل لاستعادة الهدوء والاستقرار للشارع.



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اثناء اخلاء احد الفروشات الصورة

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بشأن التصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وعدم التهاون معها ورفع وإزالة كافة التعديات والإشغالات أولا بأول والعمل على استعادة هيبة الدولة وعودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع.

شارك فى تنفيذ الحملة العميد عصام عبدالوهاب مأمور مركز شرطة القنطرة غرب والمهندس ماهر مرقص رئيس قسم الإشغالات بمركز ومدينة القنطرة غرب.



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معدات الإزالة وسيارات الامن الصورة



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ازالة احد الفروشات الصورة



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اثناء الازالة الصورة



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اخلاء احد الفروشات قبل الإزالة