عناصر القاعدة باليمن تسيطر على منفذ الوديعة الحدودى مع السعودية

أعلن مصدر عسكرى يمنى مسئول أن مجموعة مسلحة من عناصر القاعدة هاجموا منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت شرقى البلاد.

وأوضح المصدر - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / التى يسيطر عليها الحوثيون - أن المسلحين قاموا بطرد موظفى الدولة من المنفذ فى محاولة للسيطرة عليه واعتدوا على الكتيبة المكلفة بحمايته.

مؤكدا أن قوات الجيش ستقوم بواجبها الوطنى فى حماية المنفذ.

وقد شهد المنفذ الذى يربط اليمن مع السعودية من خلال محافظة حضرموت اليمنية ومحافظة شروة السعودية توترا بين قوات موالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وعناصر الأمن المكلفة بحماية المنفذ والموالية للحوثيين وسيطرة القوة الموالية للرئيس على المنفذ وهو الوحيد من ضمن أربعة منافذ برية بين البلدين الذى مازال يعمل حتى الآن.

وكان منفذ الوديعة قد تم افتتاحه آخر شهر سبتمبر عام 2003.