أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيئة الإغاثة التركية تقدم مساعدات للنازحين جنوبى ليبيا

Google+ Print
هيئة الإغاثة التركية تقدم مساعدات للنازحين جنوبى ليبيا هيئة الإغاثة التركية تقدم مساعدات للنازحين جنوبى ليبيا
نقلت تقارير تركية اليوم الثلاثاء عن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية القول إنها قدمت مساعدات للأسر النازحة من بلدة أوبارى بمدينة سبها جنوبى ليبيا ، بالتعاون مع المنظمة الإنسانية الليبية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن ممثل الهيئة التركية فى ليبيا رأفت أيدودو القول إنهم "قدموا سلات رمضانية لألف أسرة ، إضافة إلى فتح خيمة رمضانية (تقدم إفطارا رمضانيا) للمحتاجين ، استمرت ليومين".

وأضاف أيدودو أن "هيئة الإغاثة التركية تنوى خلال الفترة المقبلة تقديم معونات غذائية إلى باقى الأسر التى لم تتلق مساعدات فى الفترة الحالية" ، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع عمداء البلديات فى الجنوب الليبى لفتح ممرات آمنة لبلدات أوبارى وغات ومرزق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365