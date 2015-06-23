هيئة الإغاثة التركية تقدم مساعدات للنازحين جنوبى ليبيا

نقلت تقارير تركية اليوم الثلاثاء عن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية القول إنها قدمت مساعدات للأسر النازحة من بلدة أوبارى بمدينة سبها جنوبى ليبيا ، بالتعاون مع المنظمة الإنسانية الليبية.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن ممثل الهيئة التركية فى ليبيا رأفت أيدودو القول إنهم "قدموا سلات رمضانية لألف أسرة ، إضافة إلى فتح خيمة رمضانية (تقدم إفطارا رمضانيا) للمحتاجين ، استمرت ليومين".

وأضاف أيدودو أن "هيئة الإغاثة التركية تنوى خلال الفترة المقبلة تقديم معونات غذائية إلى باقى الأسر التى لم تتلق مساعدات فى الفترة الحالية" ، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع عمداء البلديات فى الجنوب الليبى لفتح ممرات آمنة لبلدات أوبارى وغات ومرزق.

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