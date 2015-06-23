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رئيس جامعة حلوان: اجتماع نهاية الشهر الحالى لتحديد مصير "فالكون"

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رئيس جامعة حلوان: اجتماع نهاية الشهر الحالى لتحديد مصير "فالكون" رئيس جامعة حلوان: اجتماع نهاية الشهر الحالى لتحديد مصير "فالكون"
قال الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، إن مجلس جامعة حلوان، يعقد جلسة نهاية الأسبوع الحالى، برئاسه بقاعة مجلس الجامعة، الملحقة بمكتب رئيس الجامعة، بالحرم الجامعى بعين حلوان، لمناقشة آخر التطورات والموضوعات الواردة بجدول أعمال الجلسة ولبحث شروط القبول بداية من السنة المقبلة، ومناقشة التجديد لشركة فالكون من عدمه للعام المقبل، وذلك الثلاثاء 30 يونيو من الشهر الجارى.

كان الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، قد أعلن أنه من المقرر أن يكون هناك امتحان قبول أو تأهيل الطالب قبل الالتحاق بالكليات، لمنع زيادة عدد الطلاب فى الكليات.

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