عضو بالاستشارى الرئاسى: "الغابات" ستلعب دورًا فى إصلاح حال الزراعة بمصر

أكد الدكتور هانى الكاتب، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى التابع لرئاسة الجمهورية وخبير زراعة الغابات العالمى، أن زراعة الغابات يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا فى إصلاح حال الزراعة فى مصر ، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر بلد صحراوى يعانى من أضرار الرياح والأتربة، ولابد من حماية الزراعة بالأشجار أو مصدات الرياح.

وتابع الدكتور هانى الكاتب: "للأسف لم أر كثيرًا من مصدات رياح تم تنفيذها بطريقة صحيحة فى مصر، والموجود ما هو إلا سياج شجرى حول الأراضى غير مطابق لمواصفات مصدات الرياح".

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