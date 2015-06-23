أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"التعليم" بالأقصر: 192 درجة للقبول بالثانوية العامة و186 لـ"الفندقية"

Google+ Print
"التعليم" بالأقصر: 192 درجة للقبول بالثانوية العامة و186 لـ"الفندقية" "التعليم" بالأقصر: 192 درجة للقبول بالثانوية العامة و186 لـ"الفندقية"
اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، درجات القبول بالتعليم الثانوى بأنواعه بمجموع 192 درجة للثانوى العام.

وقال عبدالجواد عبدالعال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن درجة القبول بالثانوى الفندقى بالأقصر 186 درجة والفندقية بإسنا 185 درجة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات الشخصية، كما تقرر أن تكون درجة القبول بالصناعية الميكانيكية بمدينة الأقصر 180 درجة ومثلها لأقسام التبريد والتكييف والكهرباء بالعديسات الصناعية و170 درجة لبقية الأقسام والزخرفية بنين 165 درجة والفنية بنات بالأقصر 170 درجة وأرمنت الميكانيكية بالحاجر 164 درجة والزخرفية بنين والفنية بنات بأرمنت وإسنا الصناعية بنين وبنات والعشى الصناعية بمجموع 165 درجة.

كما تقرر القبول بأقسام البنات بالعديسات الصناعية بمجموع 164 درجة والثانوى الزراعى 151 درجة والفندقى المهنى 150.5 درجة والصناعى والزراعى المهنى بمجموع 150 درجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365