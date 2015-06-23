"التعليم" بالأقصر: 192 درجة للقبول بالثانوية العامة و186 لـ"الفندقية"

اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، درجات القبول بالتعليم الثانوى بأنواعه بمجموع 192 درجة للثانوى العام.

وقال عبدالجواد عبدالعال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن درجة القبول بالثانوى الفندقى بالأقصر 186 درجة والفندقية بإسنا 185 درجة، وذلك بعد اجتياز الاختبارات الشخصية، كما تقرر أن تكون درجة القبول بالصناعية الميكانيكية بمدينة الأقصر 180 درجة ومثلها لأقسام التبريد والتكييف والكهرباء بالعديسات الصناعية و170 درجة لبقية الأقسام والزخرفية بنين 165 درجة والفنية بنات بالأقصر 170 درجة وأرمنت الميكانيكية بالحاجر 164 درجة والزخرفية بنين والفنية بنات بأرمنت وإسنا الصناعية بنين وبنات والعشى الصناعية بمجموع 165 درجة.

كما تقرر القبول بأقسام البنات بالعديسات الصناعية بمجموع 164 درجة والثانوى الزراعى 151 درجة والفندقى المهنى 150.5 درجة والصناعى والزراعى المهنى بمجموع 150 درجة.